مقتل شرطي في إطلاق نار بمحطة مترو لندن

أعلنت شرطة لندن عن مقتل عنصر لها رميا بالرصاص في محطة لمترو الأنفاق، جنوبي المدينة اليوم الجمعة.

وأكدت الشرطة اعتقال الشخص منفذ الاعتداء المسلح، وهو كذلك مصاب بجروح ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، ويبدو أن إطلاق النار كان متبادلا بينه وبين الشرطة ما أدى إلى مقتل الشرطي متأثرا بجراحه، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

ونفت الشرطة أن تكون وحداتها استخدمت السلاح لاعتقال الجاني، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف أصيب هذا الشخص، وأنها في انتظار نتائج التحقيق الجارية حاليا.

وقالت كريسيدا ديك، رئيسة شرطة لندن، "إنه حادث مروع حقا، لقي فيه أحد زملائنا مصرعه في أكثر الظروف مأساوية".

يذكر أن ضاحية لندن التي وقع فيها الحادث، معروفة بانتشار الجريمة والمخدرات.

وشهدت الفترة الأخيرة عدد من الحوادث في بريطانيا، كان آخرها حادث طعن أسفر عن مقتل شخص وجرح 7 آخرين، وأعلنت الشرطة البريطانية توقيف رجل يبلغ من العمر 27 عاماً على خلفية عمليات الطعن التي وقعت في برمنجهام.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "لقد اعتقلنا رجلاً للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وسبع محاولات قتل في سلسلة من الهجمات بالسكين في برمنجهام"، ويبدو أنه جرى استهداف الضحايا "بشكل عشوائي"، وفق الشرطة.

وقُتل رجل يبلغ 23 عامًا بعدما طُعن فيما أُصيب رجل وامرأة يبلغان 19 و32 عاماً، بجروح خطيرة بسلاح أبيض ولا يزالان في المستشفى في حال حرجة. وأُصيب خمسة أشخاص آخرين تراوح أعمارهم بين 23 و33 عاما، بجروح أقل خطورة.

ويتواصل التحقيق. وبحسب عناصره الأولية، لا شيء يسمح حاليا بترجيح فرضية هجوم "إرهابي" أو جريمة كراهية أو حرب عصابات، وفق ما أوضح قائد شرطة منطقة ويست ميدلاندز ستيف جراهام في مؤتمر صحفي.