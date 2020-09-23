بريطانيا تسجل إصابات يومية بكورونا هي الأعلى منذ مايو

أعلنت بريطانيا، اليوم، عن تسجيلها 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر في البلاد، مع رصد 37 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6178، ليصل إلى مستوى 409729 حالة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتمثل هذه الحصيلة الأكبر من نوعها منذ 1 مايو وتشير إلى ارتفاع كبير للإصابات اليومية بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 19 سبتمبر 4422 حالة، وفي 20 سبتمبر 3899، وفي 21 سبتمبر 4368، وفي 22 سبتمبر 4926.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة، مقابل العدد نفسه في بيانات أمس الثلاثاء، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41862 شخصا.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الثلاثاء إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

ورفعت الحكومة البريطانية مستوى الإنذار والتحذير بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقررت إغلاق المطاعم والحانات في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، مع استمرار الدراسة بالمدارس، في إطار التدابير الجديدة التي تهدف للتصدي للزيادة في حالات الإصابة بكورونا تحسبا من أن تشهد البلاد 50 ألف إصابة يوميا، منتصف الشهر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وذكرت الحكومة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا، كما حذر أعضاء البرلمان من أنّ الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.