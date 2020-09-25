الحكومة تنفي ما تردد عن انتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك"

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن انتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك" بمختلف محافظات الجمهورية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لانتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك" بمختلف محافظات الجمهورية، موضحةً أن المبادرة سارية بجميع محافظات الجمهورية دون توقف، وذلك منذ انطلاقها في 26 يوليو وتستمر حتى موعد انتهائها في 26 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى إتاحة شراء السلع والمنتجات إلكترونياً من خلال موقع المبادرة "MOBADRA.GOV.EG"، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلاً وتاجراً، موزعين على مختلف المحافظات.

وأقيمت احتفالية لتشجيع المزيد من التجار على المشاركة في المبادرة قبل انتهائها في 26 أكتوبر المقبل، يتضمن الموقع الإلكتروني للمبادرة دليلاً شاملاً عن المصانع والشركات والمعارض التجارية المشاركة وكل المنتجات المعروضة، التي تم تصنيفها ما بين أجهزة كهربائية مثل الغسالات والثلاجات والتليفزيونات والسخانات، والأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتابلت، والمنتجات الكهربائية، كما شملت مستلزمات المنزل مثل الأثاث وأدوات المطبخ والمائدة، والسيراميك والرخام والجرانيت، ومنتجات السجاد اليدوي والصناعات الحرفية، والمنتجات البلاستيكية ومصانع الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.