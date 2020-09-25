المصريون يهزمون اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية في حرب الهاشتاجات

أثبت الشعب المصري من جديد، حرصه على أمن واستقرار الوطن، بعد إجهاضه المحاولات اليائسة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى بشتى الطرق لإشعال الفتنة ونشر الفوضى في البلاد عن طريق أبواقهم الإعلامية الممولة ولجانهم الإلكترونية، الأمر الذي يتصدى له أبناء الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنذ ساعات دشن رواد "تويتر" هاشتاج "السيسي يهزم التنظيم الدولي" الذي شاركه الآلاف، معبرين عن آرائهم حول دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والعنف، وفي المقابل، أتت آراء الشعب المصري الذي اعتاد على هذه الدعوات التحريضية، صادمة للجماعة الإرهابية، بعد أن استعرض رواد تويتر الانجازات التي تحققت على أرض الوطن مقارنين بين حال مصر الآن وأوضاع البلاد في عهد الإخوان.

المصريون يدعمون الرئيس ويعددون إنجازاته

وشارك هاشتاج "السيسي يهزم التنظيم الدولي" حساب باسم إسلام عباس بعد نشره صورًا لبعض التطويرات التي طرأت على العشوائيات وعلق قائلا: "هم عايزين أي فوضي وخراب، شكل التنمية والتحضر بيجبلهم جرب".

ونشرت ناني شهاب أحد المشاركين في الهاشتاج، صور لمدينة العلمين الجديدة، قائلة: "الحي اللاتيني يظهر للنور قريبا جدا".

المصرييون يسخرون من جماعة الإخوان الإرهابية

وعلق آخر قائلًا: "مصريين إعلامهم ضد مصر 24 ساعة قسماً بالله ماعملوا كدة مع إسرائيل، ويفبركوا ويكدبوا ويقولوا بصراحة وبجاحة أنزلوا يا مصريين أحرقوا واحملوا السلاح".

ونشر حساب يدعى جمال حفني صورة لأحد حسابات الإخوان الذي يحرض على العنف بعد قوله: "بكرة في جمعة الغضب لو دخلنا التحرير مش هنسيب جزء سليم في المتحف المصري ويتبعه المتحف المصري الكبير وأي حاجة هو عملها هنعرف نخربها"، وعلق جمال قائلا: "دعاة للخراب والدمار، هذا ليس مغيبا ولا مضحوكا عليه، هكذا طبعهم.. حفظ الله مصر".

وقال حساب باسم أحمد النجار: "الرئيس لم يهزمهم الآن الرئيس هزمهم عندما استجاب لإرادة الشعب في 2013 هزمهم مرة أخرى مع تفويض الشعب له لمحاربة الإرهاب، هزمهم مع كل خطوة تقدم بيها، هزمهم ببصمته واعتناقه فكر العمل أفضل من الكلام".

وشارك حساب يحمل اسم محمد حجازي صورة لبعض الأشخاص بجماعة الإخوان الإرهايبة وهم يحملون السلاح وينشرون الفوضى، وعلق قائلا: "الفئران عاوزين مصر كدا ويأبى الله، والله متم نوره ولو كرة الكافرون".

وجاءت هذه التغريدات تعقيبًا على دعوات الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية ولجانها بمواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر، بهدف في نشر الفوضى وإعاقة حركة التنمية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات، ويبرهن الشعب المصري للجماعة الإرهابية حرصه ودعمه للقيادة السياسية.