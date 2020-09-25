حفتر يسمح باسئناف الطيران الداخلي لشركات النفط والغاز

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الفايدي، التابع للجيش الوطني الليبي، أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية لنقل العاملين والمستخدمين في الشركات النفطية.

وذكر الفايدي، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" اليوم الجمعة، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية بالسماح لاستئناف حركة الطيران الداخلي فقط للشركات النفطية لنقل الموظفين والمستخدمين من وإلى الحقول والموانئ النفطية في كل ربوع ليبيا.