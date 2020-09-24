عمرو خليل: الجيش الليبي وجه ضربة قاسمة للإرهاب بمقتل زعيم داعش

أعرب الإعلامي عمرو خليل، عن سعادته الكبيرة بنجاح الجيش الوطني الليبي في توجيه ضربة قاسمة لقوى الإرهاب داخل الأراضي الليبي بمقتل أبو معاذ رئيس تنظيم داعش في الشرق الأوسط بالكامل، وليس في ليبيا فقط، وهو ما يساعد على دحر الإرهاب في ليبيا كلها.

وأضاف "خليل" في تقديمه برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الأمن القومي الليبي عمق للأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الأمن القومي تعرض لهزات كبيرة ومخاطر كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، نتيجة حالة الفوضى والإرهاب الشديد داخل الجماعات الإرهابية الليبية.

وأشار "خليل" إلى أن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أعلن عن مقتل زعيم داعش في شمال افريقيا من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي التي تعد ضربة قوية جدا للإرهاب في ليبيا.

وتابع أنه خلال أحد الهجمات للجيش الليبي كان هناك 9 قتلى، كان هناك اعتقاد أن منهم زعيم التنظيم في ليبيا، ولكن فوجئ الجيش الليبي بعد القبض على داعشي في أحد الهجمات على الإرهابيين مؤخرا، أن من قُتل هو "أبو معاذ العراقي"، زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا بالكامل.

وشدد على أن مقتل هذا الشخص يعد انتصار قوي للجيش الليبي في سبيل عودة الاستقرار في ليبيا في الفترة المقبلة، مؤكدا على أن أمن ليبيا مهم جدا بالنسبة لأمن مصر.