ارتفاع جنيهين في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بأسواق المال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بقيمة جنيهين تقريبا، حيث سجل الذهب عيار 24 حوالى 950 جنيها مقابل 948 جنيها في تعاملات أمس الخميس.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالى 831 جنيها مقابل 829 جنيها في تعاملات أمس الخميس، وجاء سعر الذهب عيار 18 حوالى 712 مقابل 711، أمس الخميس، وسجل سعر الجنيه الذهب حاليا 6652 جنيها.

ويعتبر صعود أسعار الذهب في السوق المحلي يرجع إلى صعود المعدن بالبورصات العالمية، وأن سعر المعدن بالسوق المحلي يتأثر بالسعر العالمي، خاصة ان من يقومون بشراء الذهب يعتبرونه ملاذا آمنا خلال الفترة الحالية، وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق يؤثر على حركة البيع والشراء، "فكلما زاد السعر تراجعت نسبة الإقبال، ولا يشتري في ظل هذه الارتفاعات إلا المضطرون مثل حالات الخطوبة والزواج".