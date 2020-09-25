"الداودي": الكشف على 995 حالة خلال القافلة الطبية بنجع الحىّ بمدينة قنا

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة، نظمت قافلة طبية بنجع الحىّ بمدينة قنا يومىّ 23 و24 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .

‪ أوضح "الداودى" في بيان له اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩٩٥ حالة بواقع (٢٨٢ باطنة - ٢٦٦ رمد - ١٨٥ اطفال - ١٨٤ جلدية - ٤٣ نساء - ٣٥ جراحة)، مضيفا أنه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ٧٨ حالة، وعمل سونار لعدد ٢٣ حالة، وانهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٠ حالة بالإضافة الى تحويل ٧ حالات الى المستشفى لإستكمال العلاج.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر إحتياجا منها، لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٤ مواطن، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. .