محافظ بني سويف: الكشف والعلاج المجاني لـ801 مواطن في قافلة طبية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتلقى محافظ بني سويف، اليوم، تقريرا عن تنفيذ قافلة بقرية البلهاسي مركز سمسطا، على مدار يومين ضمت 6 تخصصات وهي : الباطنة، والأطفال، والعظام، والنساء، والرمد، والأسنان، وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 801 مريض، و معمل دم 34، ومعمل طفيليات 21، وحالات الأشعة 20، وموجات فوق صوتية 26 عدد 9 قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بينما تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 63 مواطن.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية حضرها 108 مواطنا، والتي تناولت موضوعات عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ما بين الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية تضمنت الضغط والسكر والسمنة، واورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.