ضمن خطة رفع كفاءة الطرق: استكمال رصف المدخل الجنوبي لمدينة أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجري حاليًا تنفذ أعمال استكمال رصف طريق المدخل الجنوبي لمدينة أسيوط بنطاق حي شرق وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة لتحقيق معايير السلامة والامان على الطرق وتسهيل الحركة علي كافة المحاور المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات لضمان سرعة الإنتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنية المقررة مشيراً إلى أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة أعمال الرصف لضمان سير العمل بها والانتهاء منها في أسرع وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة حيث يتم مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية والمواصفات القياسية في عمليات الرصف حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع مشيراً إلي تقديم كافة سبل الدعم من قبل المحافظة لضمان وجود شبكة طرق آمنة تربط قري ومراكز المحافظة.

من جانبه أوضح أيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط إنه جاري استكمال رصف طريق المدخل الجنوبي للمدينة بجوار ميدان أم البطل والذي يعد من أهم المحاور المرورية بأسيوط حيث يربط بين الطريق الدائري وكوبري الواسطى وطريق سوهاج الزراعي لافتا إلى إستمرار رفع كفاءة الطرق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهيئة الطرق تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتحسين حالة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات ورفع مستويات الأمان والسلامة والخدمات المقدمة للمواطنين.