محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وتطوير الطرق

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندسة فيفي شوقي، مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك لمناقشة خطة رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بنطاق المحافظة، وبحث ما سيتم تنفيذه خلال خطة العام المالي الحالي 2020/ 2021، واستعراض ما تم انجازه منها حتى الآن.

وطالب محافظ أسيوط، بضرورة مراعاة الشروط الهندسية والفنية في أعمال الرصف طبقاً للمواعيد والجدول الزمني المقرر مسبقًا، مشيرًا إلى أن توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق بين مسئولي الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية والعمل على رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.

مؤكدًا على سرعة الإنتهاء من الطرق والشوارع المستهدفة في خطة الرصف طبقًا للجدول الزمني المقرر على أن يتم التأكد من مطابقة مراحل الرصف للمواصفات كل على حدى لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقاً للشروط الهندسية والفنية لافتاً إلى ضرورة متابعة مشروعات الرصف بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورصف وتمهيد الطرق ورد الشئ لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنيه تحتية لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف على المواطنين في النقل والانتقال وتقديم خدمات لهم.