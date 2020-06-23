محافظ أسيوط يبحث مع وفد "النقل" تطوير الطرق

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة الطرق التابعة لوزارة النقل والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

حضر اللقاء المهندس حسام بدر الدين رئيس الإدارة المركزية لبحوث وصيانة الطرق، والمهندس أحمد السيد مدير المكتب الفني للشركة المصرية لصيانة الطرق والمهندس مصطفى على أحمد مدير عام المشروعات بهيئة الطرق بأسيوط .

واستعرض سعد – خلال اللقاء – خطة المحافظة لرصف وصيانة الطرق بالمحافظة، والتى يتم تنفيذها بالقرى والمراكز.

كما استمع إلى شرح لأهم مشروعات الشركة المصرية لصيانة الطرق في مجال الصيانة وتقديم الدعم الفني وتطوير نظم الصيانة.

وجرى عرض فيلم تسجيلي عن أهم أنشطة الشركة ومشروعاتها في إعادة تدوير طبقات الأسفلت، وصيانة بعض الطرق الرئيسية بمختلف المحافظات والمطارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.