أمن الشرقية ينجح في كشف تفاصيل واقعة إختطاف طفل

فى إطار جهود أجهزة الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب ، سن 11) عن منزلهما أثناء تواجده بحفل عرس (خال الطفل) وتلقيهم إتصال من مجهول مطالباً أهليته بمبالغ مالية نظير إعادة الطفل المتغيب .

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء إرتكاب الواقعة (أربعة أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات وأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بمديرية أمن (الشرقية - الدقهلية) أسفرت عن ضبط ثانى من المتهمين وبحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") بالزراعات المتاخمة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية وبرفقتهم الطفل المختطف وضبط الإثنين الآخرين بمحل إقامتهما وبحوزة أحدهما ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة .