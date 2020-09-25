أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل اختطاف طفلة وطلب فدية مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ من (عامل ، مقيم بدائرة المركز) بقيام (مجهولين) يستقلون مركبة (توك توك) بإختطاف (كريمته ، سن5) حال سيرها بالقرية محل إقامتهم رفقة (كريمة شقيقه) وهروبهم، وتلقى والد الطفلة المختطفة إتصالاً من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) والذى كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، بالإشتراك مع ( 6 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا (أحدهم هارب) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بعقده العزم على إرتكاب الواقعة بدافع التحصل على مبلغ الفدية نظراً لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجنى عليها وإستعانته بباقى المتهمين لتنفيذها وقيامه بتاريخ الواقعة بإستئجار مركبة "التوك توك" وخطف الطفلة بالإشتراك مع باقى المتهمين وإحتجازها بمنزل أحدهم وقيام آخر بالإتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية وعقب إستشعارهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.