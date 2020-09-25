خلال 24 ساعة .. ضبط 113 قطعة سلاح نارى و 118 قضية مخدرات وتنفيذ 74338 حكم قضائى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (113 سلاح نارى بحوزة 96 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية .

(30) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات .

(70) فرد محلى

.(75) طلقة مختلفة الأعيرة

.(15) خزينة متنوعة .

ضبط (167) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (74338) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:(318) حكم جناية.(21875) حكم حبس جزئى.(4425) حكم حبس مستأنف.(36280) حكم غرامة.(11440) حكم مخالفة . فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (118) قضية مخدرات بحوزة (133) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,865 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (5,510كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,741 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,290 كيلو جرام)

كمية من مخدر الشابو وزنت (793 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (395 جرام).كمية من الآيس المخدر وزنت (40 جرام).

عدد (1459) قرص مخدر

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (3) متهمين، إرتكبوا (4) حوادث سرقات متنوعة.فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (33) متهم .فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (262) مخالفة.فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (6 دراجات نارية).فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (17181) مخالفة مرورية.فى مجال فحص السائقين: فحص (66) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم .