صور.. تطهير وافتتاح 5 مساجد من بين 19 بـ55 مليون جنيه في كفر الشيخ

شهدت مساجد كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم قبل بدء صلاة الجمعة، وفي مسجد سيدي أحمد ربيع بمدينة دسوق تابع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا البسيوني، مدير الدعوة، وأحمد عيسى نائب رئيس مدينة دسوق، والسيد عبد الستار، نائب رئيس المدين، وحسن السنهوري، سكرتير عام مدينة دسوق أعمال التطهير والتعقيم.

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف ومرافقيه مسجد سيدي احمد ربيع بدسوق قبل بدء صلاة الجمعة، وقال وكيل الوزارة إن مصر بلد المساجد ورعايتها، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار وانشاء وتطوير والال وتجديد المساجد، ولسن مثل تل الجماعة الإرهابية التي تقتل المصلين بالمساجد كما حدث بسيناء.

وأضاف يونس، جرى افتتاح 19 مسجد آخرين في قرى المحافظة بتكلفة 55 مليون جنيه ما بين افتتاح جديد وإحلال وتجديد، ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعمار المساجد وإنشائها، وفرشها، وهناك عدد من المساجد تحت الانشاء بالقرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمشاركة المجتمعية من الأهالي.

وقال وكيل وزارة الأوقاف ، تم فتتاح 7 مساجد ب 7 قرى، الاسابيع الماضية، وهي كوم السعداء بمركز فوه، والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، ومسجد عثمان عفان بقرية سيدي نصر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح اليوم الجمعة، 5 مساجد ، وهي مساجد عمرو بن العاص ،بعزبة فؤاد رجب فوه، و الدوايدة الجديد، و52 الكبير بقرية المنصورة بالحامول، وزهير المحطة بقلين، ومسجد سيدى احمد ربيع بدسوق.