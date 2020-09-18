افتتاح 6 مساجد بتكلفة 15 مليون جنيه في كفر الشيخ

افتتحت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، 6 مساجد تابعة لوزارة الأوقاف، اليوم، بالجهود الذاتية، في حضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نائباً عن المحافظ، وأئمة المساجد، ورجال الأوقاف والأزهر، وعدد كبير من الأهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وجرى افتتاح 7 مساجد الجمعة الماضية، و6 مساجد اليوم هي "كوم السعداء بمركز فوه، النور بعزبه السعدة بمركز مطوبس، مسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، مسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، مركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، مسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ" بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية تابعت افتتاحات المساجد، ولم تسجل مخالفات في أكثر من 4 آلاف مسجد تابع لمديرية الأوقاف، بالإضافة للمساجد الجديدة التي جرى افتتاحها خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق علي فرشها، وأقيمت تحت الإشراف الهندسي المباشر المديرية، لافتًا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات شهدوا الافتتاحات كل في دائرة إدارته، منوهًا إلى افتتاح 19 مسجداً ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة.