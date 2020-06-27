تباعد وكمامات.. مساجد كفر الشيخ تتبع الإجراءات الاحترازية (صور)

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ برئاسة الشيخ سعد الفقي، وكيل الوزارة، عن التزام المصلين في أول أيام فتح المساجد بالإجراءات الاحترازية، وبمسافات التباعد الاجتماعي وفقاً للعلامات التي أعدتها المديرية بالمساجد.

وحضر المصلون إلى المساجد قبل الأذان مباشرة وحمل كل منهم سجادته الخاصة، كما التزم كل مصل بالجلوس طبقا للتباعد، ولوحظ ارتداء الأهالي لـ" الكمامات"، كما حرص أئمة المساجد على التواجد في مساجدهم وإرشاد المصلين الذين غمرت السعادة وجوههم بعد افتتاح المساجد .

وقال الفقي، إنه جرى تعليق لوحات إرشاديه بالإجراءات في مداخل المساجد، إضافه إلى وضع الكلور والمطهرات أمام الأبواب، مضيفاً أن جماهير كفر الشيخ ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام بالتعليمات حفاظا علي أنفسهم.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف، عظيم الشكر لكل العاملين في الأوقاف بدايه من العمال مرورا بالأئمة وانتهاء بالمفتشين ومديري الإدارات على حرصهم على الاستمرار في تعقيم المساجد وتطهيرها.