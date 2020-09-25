الزراعة: متبقيات المبيدات يشترى أحد أجهزة فحص وتحليل الغداء

أكدت د هند محمود مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة أنه انطلاقا من دور المعمل فى المحافظة على جودة وسلامة الغذاء المصرى، وتماشياً مع ثقة عملائنا (سواء من جانب المصدريين او من مختلف الجهات المعنية) على مدار 25 عام فى أجراء أغلب ملوثات الغذاء، قام المعمل بإدخال جهازين جديدين الى مجموعة عمل تحاليل العناصر الثقيلة.

حيث تم تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج ICP-OES ليصبح لدى المعمل جهازين ICP-OES ‘ تعد هذه الاجهزه الأفضل فى تحليل العناصر المعدنيه المختلفه فى جميع المواد سواء كانت غذائيه او مياه. تصل دقة هذه التحاليل الي جزء فى البليون وسرعه فائقه فى الاداء ، وبامكانه ان يقيس الى 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.

وأيضاً تم تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج المزود بمطياف الكتلة ICP –MS ليصبح لدى المعمل جهازين ICP –MS تعد هذه الأجهزة الأدق فى تحاليل العناصر المعدنية حيث تصل دقتها الى جزء فى الترليون ، و بامكانها أيضاً قياس 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.