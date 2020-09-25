داعية الإرهاب وجدي غنيم محرضا على الدم: "انزلوا كسروا وخربوا براحتكم"

فمٌ اعتاد على نطق السموم بهدف بث الكراهية والتحريض ضد البلاد لنشر الفوضى والدمار، ففي تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، دعا الإرهابي وجدي غنيم متابعيه للنزول إلى الشوارع وتخريب المنشآت.

"غنيم" لعناصر الجماعة الإرهابية: انزل يا حبيبي متخافش وخرب براحتك

وكتب غنيم في التويتة التي نشرها "العربي الحديث": "انزل يا حبيبي متخافش ده واجبك نحو دينك في سبيل إقامة دولة الخلافة انزل وكسر وخرب مباح شرعًا أمام أفعال الظالمين وبالتأكيد لو اتضربت أو اتاخدت فكله في ميزان حسناتك".

واشتهر وجدي غنيم، داعية الإرهاب، الهارب إلى تركيا، بالفتاوى والرسائل التحريضية بين الحين والآخر، فلسانه ينطق خطابا متطرفا منذ سنوات بعيدة.

رحلة طرد وجدي غنيم من الدول بسبب تحريضه الدائم

كانت بداية رحلة الإرهابي وجدي غنيم في عام 2001، عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من منظمة NAIF الإسلامية التي يديرها الإخوان في أمريكا، وفى 2004 أُلقى القبض عليه هناك بتهمة تهديد الأمن القومي الأمريكي وانتهاك قوانين الهجرة، فاختار مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ من البحرين وجهة له، وهناك أقام ثلاث سنوات قبل أن تقرر البحرين طرده عام 2007.

خلال تلك الفترة، منعته سويسرا وكندا من دخول أراضيها، ومن البحرين انتقل وجدي غنيم إلى جنوب إفريقيا، التي اعتُقل فيها بعد فترة إقامة لم تتجاوز 3 أشهر، بتهمة تزوير الإقامة، ولاحقا طردته جنوب إفريقيا من أرضها، فسافر إلى اليمن، التى طُرد منها أيضا، فاتجه إلى ماليزيا، وبعد محاولة أخرى للعودة من ماليزيا إلى اليمن أُلقى القبض عليه فى صنعاء، ورفضت الحكومة اليمنية دخوله أراضيها، فاختار قطر ليستقر بها حتى 2014، قبل أن تطلب منه الحكومة القطرية مغادرة البلاد، ليذهب إلى تركيا.

ودعا مكتب الإرشاد في بيان رسمي، نشره موقع "العربي الحديث"، جميع أفراد المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، للتأكيد على ضرورة النزول ومواجهة قوات الأمن بكل ما يتوافر لديهم من أسلحة دفاعاً عن أنفسهم وعن المتظاهرين من الشرطة.