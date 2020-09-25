الفرق بين ودائع عائد مدفوع مقدما وعند الاستحقاق ببنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية، عددا من الخدمات المختلفة للعملاء، ما بين برامج التمويل المختلفة والحسابات والأوعية الادخارية، التي تشمل الشهادات المختلفة والودائع.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، الفرق بين الوديعة ذات المدفوع عند الاستحقاق، والوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإسكندرية، كالتالي:

الوديعة ذات العائد المدفوع عند الاستحقاق

يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الوديعة، ويتم صرف العائد عند الاستحقاق، ومدة الوديعة من أسبوع لـ3 سنوات.

العملة بالجنيه المصري، والحد الأدنى لربط الوديعة 1000 جنيه.

ونسبة الفايدة تكون 5.25% إذا كانت مدة الوديعة سنة، و5.75 % إذا كانت مدة الوديعة أكثر من سنة.

في حال استرداد الوديعة يتم دفع 2% من الفائدة الخاصة بالفترة المنقضية.

الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما

يحصل العميل على عائد فوري ثابت عند ربط الوديعة، ومدة الوديعة 12 شهر.

العملة بالجنيه المصري، والحد الأدنى لربط الوديعة 1000 جنيه.

نسبة الفائدة الخاصة بالوديعة 5.50%.

في حال استرداد الوديعة في أول 6 شهور يتم دفع 4% من العائد، وفي آخر 6 شهور يتم دفع 3% من سعر العائد.

لا يمكن الاستفادة بقرض من البنك بضمانها.

الأوراق المطلوبة للحصول على وديعة من بنك الإسكندرية

والأوراق المطلوبة للحصول على الوديعة البطاقة الشخصية أصل وصورة، واثبات العمل من الجهة المعنية.