استغلالا لعطلة الجمعة.. رفع 120 طن قمامة من قرب بلقاس بالدقهلية

رفعت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، تجمعات القمامة من جميع أنحاء المدينة ونقلت خلال الحملة 120 طن قمامة إلى مقلب القمامة بقلبشو وذلك بتعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، تحت إشراف محمود طلبة المشرف العام على النظافة والبيئة والتجميل بالمدينة والمهندس محمد هارون مدير الصيانة بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز.

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، علي ضرورة تكثيف حملات النظافة العامة سواء بالمدينة أو القرى في نطاق المجالس القروية أثناء العطلات.

خرجت الحملة وبدأت بتنظيف الطريق العام المؤدي إلى الوحدة المحلية بالستاموني بنطاق الوحدة المحلية بالشوامي، ورفعت تجمعات القمامة أيضا من قرية الشوامي، وبلغ إجمالي كميات القمامة بها حوالي 15 طن قمامة وجرى نقلها إلى مقلب القمامة بقلبشو وذلك تحت إشراف أشرف السعيد رئيس الوحدة المحلية بالشوامي.

وفي الوحدة المحلية ببلقاس خامس جري تنظيف مدخل الوحدة ورفع تجمعات القمامة من قرية "دميانة"، حيث تم رفع 11 طن قمامة ونقلها إلى مقلب القمامة بقلبشو، وذلك بوجود كرم عبد السميع رئيس الوحدة المحلية ببلقاس خامس.

وفي نفس السياق جرى رفع تجمعات القمامة من قرية "عزبة برهام" بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير، حيث تم رفع 5 أطنان قمامة ونقلها إلى مقلب القمامة بقلبشو وذلك بوجود المحاسب عبدالرحمن الرفاعي رئيس الوحدة المحلية بالجزاير.

ورفعت الحملة تجمعات القمامة من مناطق متعددة بالوحدة المحلية بالستاموني، حيث تم نقل 20 طن قمامة إلي مقلب القمامة بقلبشو، وذلك تحت إشراف زينب البيومي رئيس الوحدة المحلية بالستاموني.

وفي الوحدة المحلية بالزهراء تم نقل 10 أطنان قمامة من قرية منشأة بسنديلة وقرية كوم الديبة ،وذلك بوجود سهام عثمان رئيس الوحدة المحلية بالزهراء، كما تم أيضاً رفع 10 أطنان قمامة من الوحدة المحلية ببسنديلة وذلك تحت إشراف أحمد الجوهري رئيس الوحدة المحلية ببسنديلة.

وبنطاق الوحدة المحلية بالحفير والأمل جرى نقل 15 طن قمامة ،وذلك تحت إشراف أحمد نصر رئيس الوحدة المحلية بالحفير والأمل، وفي الوحدة المحلية بالمعصرة تم نقل 74 طن قمامة، وذلك بوجود هشام بحبح رئيس الوحدة المحلية بالمعصرة.