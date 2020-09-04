رفع 600 طن من تراكمات القمامة بحي غرب المنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية عن رفع 600 طن من تراكمات القمامة اليوم، بنطاق حي غرب بالمنصورة ضمن حملة موسعة لرفع التراكمات وتطهير الشوارع والميادين.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، ووجه المحافظ لرئيس الحي بالتنسيق مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز المجاورة للاستعانة بمعدات وسيارات القمامة والمشاركة في الحملة بهدف تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى نظافة الشوارع والميادين.

وقال المحافظ إن الحملة تأتى في إطار متابعة العمل اليومي لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة التي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأضاف محمد عبدالباقي، رئيس الحي، أن الحملة استهدفت نظافة ورفع التراكمات بنطاق حي غرب بتعاون 13 وحدة محلية وهي "طلخا ومركز المنصورة وبلقاس وجمصة وأجا وتمي الأمديد، وميت غمر والسنبلاوين والجمالية والمنزلة ومنية النصر ونبروه ومحلة دمنة"، وتم رفع 600 طن قمامة، كما تم دهان شارع سعد زغلول حرصا على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة عاصمة المحافظة.