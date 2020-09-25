بخلاف "العبارة" ضبط "هاربي فيرمونت".. مصر 2020 لن يفلت مجرم من العدالة

14 عاما مضت على حادث غرق العبارة "السلام 98" والتي راح ضحيتها ما يزيد على ألف مواطن لقوا حتفهم جميعا في لمح البصر، تمكن حينها المتهم الأول في الواقعة ممدوح إسماعيل من الهرب لتسقط القضية بالتقادم وتضيع دماء المصريين هباء.

واليوم وقد مرت نحو 6 أعوام على واقعة فندق "فيرمونت"، ذلك المكان الذي شهد اغتصاب فتاة من قبل 7 من أبناء المشاهير ورجال الأعمال، تمكنت الأجهزة الأمنية والقضائية من ضبط 3 متهمين في القضية هاربين بالخارج (لبنان) بينما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الرابع، وهو ما يؤكد أن لا أحد يستطيع الهروب من العدالة وإن طال الأمد.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تسلمت من الإنتربول الدولي أحمد حلمي طولان والشقيقين عمرو وخالد حسين المتهمين في قضية الفيرمونت، بعد هروبهما إلى لبنان خلال الفترة الماضية.

وحصلت "الوطن"، على أول صور للمتهمين الثلاثة، أحمد حلمي عزت طولان، والمتهمين الآخرين خالد حسين محمود إسماعيل، وشقيقه عمرو. وكانت مصادر مطلعة، قالت على التحقيقات التي تجرى في قضية فندق فيرمونت، إن إدارة الإنتربول بالأمن العام، وضعت أسماء المتهمين في النشرة الحمراء، وجرى تعميمها.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية في لبنان خاطبت إدارة الإنتربول في مصر بوجود المتهمين لديها، وجرى إرسال مذكرة من النائب العام إلى لبنان، متضمنة أسباب الضبط، وموضحة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين.

يأتي ذلك بعد قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين في قضية "الفيرمونت"، من بينهم كل من أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

وأوضحت المصادر أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين في قضية فيرمونت.