"ثورة مشروعات وتنمية عملاقة".. 7 سنوات من الإنجازات في عهد السيسي

هيهات الفارق بين البناء والتعمير، وبين دعاة الخراب والتدمير، رغم الدعوات المتكررة التي تطلقها الجماعة الإرهابية لعناصرها بالنزول إلى الشوارع، ومحاولة استغلال بعض عقول الشباب لبث الفوضى والتخريب في البلاد، إلا أن هناك دولة ومؤسسات بقيادة حكيمة تسير في خط التنمية التي قررت منذ البداية أنه لا تراجع عنه، والتي وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الدولة اتخذت الإجراءات التي وضعت اقتصاد مصر على المسار الصحيح.

الانتهاء من 14762 مشروعاً بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار جنيه

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان: حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إن المجلد تناول أيضًا جهود الدولة خلال السنوات الـ6 الماضية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين، وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أوضح أنه نظرًا لإيمان الحكومة المصرية بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

مصر تنفذ 960 مشروعا في مجال الصحة و5 آلاف في التعليم

وعرض المجلد، جانبًا من أهم الإنجازات المرتبطة بذلك الإطار، وتشمل تنفيذ (960) مشروعًا في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت (81290) مليون جنيه مصري، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة.

كما تم تنفيذ (40) مشروعًا مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، فضلًا عن تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و(13) مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.

كما أشار المجلد إلى أنه تم تنفيذ (5026) مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي بإجمالي استثمارات بلغت (31289) مليون جنيه مصري، حيث تم تنفيذ (4858) مشروع مباني مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو (74004) فصول دراسية جديدة، كما تم محو أمية (3) ملايين مواطن خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

وتم تدريب نحو (2.2) مليون معلم وكادر إداري، كما تم إنشاء (1109) مدارس فنية جديدة بالإضافة إلى (11) مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، ذلك إلى جانب إنشاء (45) مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل (41) منها.

ولفت مجلد حصاد ما تم إنجازه، منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، إلى أنه تم أيضًا تنفيذ (1484) مشروعًا في مجال التعليم العالي بإجمالي استثمارات بلغت (17157.69) مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ نحو (442) مشروعًا آخر.

3 ملايين طالب بالجامعات.. و18 مليون مواطن استفاد من خدمات المستشفيات

وتمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في قيد نحو (3) ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول (1200) مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية، كما استفاد نحو (18) مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.