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مصر الطيران تسيير 48 رحلة جوية غدا

كتب:

الوطن
12:33 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
مصر الطيران

مصر الطيران

تسير مصرللطيران غدًا السبت ٢٦ سبتمبر ٤٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت،أكرا، جنيف، لندن، تونس، ميلانو،موسكو، برلين، فيينا، أديس أبابا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت،المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي ، جدة، الرياض، الدمام و٧ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، ثلاث رحلات جوية إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى ٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٦٠٠٠ راكبا.

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