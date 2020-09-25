مصر الطيران تسيير 48 رحلة جوية غدا

تسير مصرللطيران غدًا السبت ٢٦ سبتمبر ٤٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت،أكرا، جنيف، لندن، تونس، ميلانو،موسكو، برلين، فيينا، أديس أبابا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت،المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي ، جدة، الرياض، الدمام و٧ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، ثلاث رحلات جوية إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى ٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٦٠٠٠ راكبا.