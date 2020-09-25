بأعلام مصر وصور السيسي.. قرية أبوشوشة تستقبل المفتي ووزير الأوقاف

بأعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أهالي قرية أبوشوشة التابعة لمركز الدلنجات، بالبحيرة، مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، لافتتاح مسجد التقوى بالقرية، يرافقهما اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في الوقت الذي تحتفل به محافظة البحيرة بعيدها القومي.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استقبل بمكتبه صباح اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وقيادات الأوقاف، وتأتى الزيارة فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى وافتتاح عدد 29 مسجدا اليوم بنطاق المحافظة.

ومن المقرر التوجه لافتتاح مسجد التقوى بقرية زاوية أبوشوشة بمركز الدلنجات وأداء شعائر صلاة الجمعة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

والمسجد تبلغ مساحته 520 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه جهودا ذاتية، تحت إشراف ودعم وزارة الأوقاف، وهو مكون من 3 أدوار منها الدور الثاني مصلي للحريم ويوجد عدد 14 حماما وميضة للوضوء وعدد 4 أحواض لكبار السن.

وقدم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية التهنئة للواء المحافظ وشعب البحيرة بمناسبة عيدها القومى راجين من الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والازدهار لمحافظة البحيرة ومواطنيها، كما رحب اللواء هشام آمنة بوزير الاوقاف ومفتى الجمهورية ابن البحيرة على أرض المحافظة مؤكدا أنهما قيمة وقامة وفخر نعتز بهما دائما لدورهما فى نشر صحيح الدين والإسلام الوسطى والتوعية والتصدى ومواجهة الافكار المغلوطة والفكر المتطرف بالاضافة الى البناء والتشييد وعمارة المساجد.