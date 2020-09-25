أحمد صلاح حسني يتعاون مع بهاء الدين محمد في أولى تجاربه الغنائية

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد عبر حسابه بتويتر تعاونه مع الفنان أحمد صلاح حسني في عمل غنائي.

وكتب بهاء: "ناويين على فن جديد‬⁩، انتظروا أغاني جريئة بأفكار مختلفة مع صاحبي المتعدد النجومية ⁧، نجم كرة⁩⁧، نجم تمثيل⁧، نجم تلحين‬⁩ الفنان ⁧‫أحمد صلاح حسني.

ويستعد أحمد صلاح حسني الشهر المقبل لتصوير مسلسله الجديد الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه بمشاركة إيمان العاصي.

وشارك أحمد صلاح حسني في رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار"، حيث جسد شخصية الشهيد العقيد رامي حسنين، والذي استشهد في 29 أكتوبر عام 2016، حينما استهدفت المدرعة التي كان يركبها بعبوات ناسفة في شمال سيناء.

وعبَّر الفنان أحمد صلاح حسني عن سعادته بمشاركته في مسلسل الاختيار، ونشر صورة من كواليس مشاركته في المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وعلق عليها، "العقيد رامى حسنين.. تحيا مصر، مسلسل كبير وتاريخي هيعيش للأجيال القادمة وشرف لي أن أمثل ولو جزء بسيط منه وأجسد شخصية بطل كبير زي رامي حسنين".

وأضاف: "بالتوفيق لأمير كرارة ولكل القائمين على العمل، وطبعا المخرج المبدع بيتر ميمي".

المسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.

وشارك "حسني" في رمضان الماضي في "مسلسل الفتوة مع ياسر جلال ولاقى الدور الذي قدمه نجاحاً كبيرًا.