بدء رصد الحالات غير القادرة على تسديد قيمة التصالح بالأقصر

قال الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر إن إعلان قرار الحزب بتحمل دفع رسوم تصالح مخالفات البناء في مختلف ربوع مصر، هو تأكيد دامغ على أن الحزب ليس ببعيد عن الشارع المصري وقضاياه، وأنه يعمل على دراسة المشكلات ويعمل على وضع حلول فعلية لها، تترجمها خطوات فعلية، يلمس المواطن صدقها.

وأضاف "العماري" أن المواطن المصري وبخاصةً البسيط يحظى ببالغ الاهتمام والدعم من جانب الحزب، والذي يستقي دوره من توجيهات الدولة ممثلة في قيادتها الحكيمة، وأن الحزب دائمًا ما يسعى إلى إيجاد آليات مختلفة تصنع تأثيرًا في الشارع، وذلك من خلال إطلاق العديد من الفعَاليات الخدمية البعض منها كان ذو أفكار غير تقليدية.

وكذلك إلقاء الضوء على الشخصيات المؤثرة وتكريمها، من بينهم الشابة مروة العبد سائقة التروسيكل والتي كرمها الحزب، تقديرًا لها على قصة كفاح أرغمتها على التضحية، والتي حظيت أيضًا بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الشغل الشاغل للحزب خلال الفترة المقبلة سوف يتمثل في التواصل مع الأجهزة المعنية بشأن مصالحات البناء، ورصد الحالات المستحقة وغير القادرة على سداد قيمة التصالح، تمهيدًا لتحمل قيمة التصالح لتلك الأسر، وستكون الأولوية للمواطنين محدودي الدخل وسكان المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن فعاليات الحزب ودوره في توفير حياة معيشية أفضل للمواطن لن تتوقف، وأن دور الحزب سواء من خلال تمثيل المواطنين بالبرلمان المصري أو في الشارع لن يتراجع بل أنه سوف يتم العمل على مضاعفة الجهود المبذولة من جانب ممثلي الحزب.