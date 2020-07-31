مرشح "مستقبل وطن" بالأقصر: "نسعى للنهوض بالقطاع الصناعي"

أكد الدكتور محمد فتحي عبد القادر، مرشح مجلس الشوري بحزب مستقبل وطن بمركز ومدينة أرمنت، جنوب غرب الأقصر، أن الفترة المقبلة تستلزم العمل على النهوض الصناعي في شتى أرجاء مصر، والعمل على تطوير المنتجات المحلية، وإيجاد منتجات تنافس المنتج المستورد.

وأضاف عبد القادر، أن المنتجات المحلية تمتد إلى منافسة الصادرات الأجنبية، وبالتالي فإن الدولة تكون بذلك قد حققت نتيجتان غاية في الأهمية، وهما عدم الحاجة إلى الاستيراد، وتحقيق قفزة في الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية ما تمثله الصناعة إلى مصر، والدليل على ذلك هو إطلاقه مبادرة لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن المبادرة ستساهم في تشجيع المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

وتابع مرشح حزب مستقبل وطن بالأقصر أن المحافظة تترقب أولى خطوات النهوض بالقطاع الصناعي، فالمناطق الصناعية باتت البعض منها مجهز، هذا إلى جانب التسهيلات الجاذبة التي عكفت سلطات الأقصر على تقديمها إلى المستثمرين، وهذا ما أظهر ثماره بشكل مُبشر، يوحي بأن المحافظة سوف تتخلص قريبًا من أي معدلات للبطالة بها، حيث أن الأولوية للعمل ستكون من نصيب أبناء الأقصر.

وأكد أن دوره في هذا الملف الحيوي الهام، سيتمثل في العمل على تطويع القانون من أجل العمل على خلق ثورة صناعية في شتى أنحاء مصر.