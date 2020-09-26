بورسعيد تسابق الزمن لتصنيع 10 مراكب بمشروع "أسطول الصيد المصري"

يسابق العاملون بالشركة البورسعيدية الزمن لتسليم 10 مراكب صيد فى مشروع الرئيس السيسى بإنشاء مائة مركب صيد ضمن أسطول مراكب الصيد المصرى وتطوير موانىء محور القناة الستة وتولت بناءه شركات هيئة قناة السويس.يقسم أسطول مراكب الصيد على ثلاث مراحل ويتم تسليم المرحلة الأولى وتضم 34 مركب ويليها 34 مركب فى المرحلة الثانية و32 مركب فى الثالثة لتسليمهم للشباب طبقا لتكليفات الرئيس السيسى ليساعدهم فى إيجاد فرص عمل فى منطقة القناة، والمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية.

وقال المهندس عماد إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية إنه تم التعاقد بين الشركة وهيئة قناة السويس لإنشاء 10 مراكب لصالح الشركة الوطنية للثروة السمكية.

وأضاف أنه تم اليوم تدشين مركب بعد تدشين "مركبين" أمس وفى أكتوبر القادم سيتم تسليم 4 مراكب أخرى ليصل لـ7 مراكب وهم فى مرحلة الدهانات وسيتم تسليم 3 مراكب أخرى فى نهاية العام ليصل العدد إلى 10 مراكب نصيب شركة البورسعيدية من إنشاء مراكب الصيد.

وأكد أنه تم الانتهاء منهم جميعا كهيكل فى وقت قياسى وسيتم عمل كامل التشطيب والدهانات لهم قبل أخر العام.

وتابع: "تبلغ تكلفة المركب الواحد 18 مليونًا بسواعد عاملة مصرية مهرة بأعلى كفاءة من عمال ومهندسين وتتولى الشركة التشطيبات والبناء بنسبة 80 % بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم إستيرادها من الخارج بنسبة 20 %".

وقال: "يبلغ طول المركب 23.9 متر، وعرض 7.20متر، وعمق الغاطس 2.40 ماتر وسعة استيعابية للأسماك 100 طن، وبها وحدات إعاشة لـ12 صيادًا، وماكينة رفاس بقوة 700 حصان وماكينة تصنيع ثلج سريعة للتجميد وثلاجات لحفظ الأسماك بها وأوناش مخاطيف وأجهزة ملاحية وبوصلة وهى حديثة بكفاءة عالية جدا ومؤهلة للإبحار بأعالى البحار، وستكون مصدر خير فى المصايد لمصر".

وأضاف "العمل تم بتقسيم تصنيع المراكب فى منطقتى وهى مقر الشركة ببورفؤاد والأخرى بالجزيرة ببورسعيد"

وأعلن أنه سيتم تسليم مراكب الصيد إلى الشركة الوطنية للثروة السمكية تمهيدا لإفتتاحهم وإنتظار حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالات أكتوبر القادم

وأكد أن العمال فى الشركة تحدوا الظروف الراهنة للإنتهاء من تصنيع المراكب فى الوقت المحدد حيث واجهتنا مصاعب وهى توقف الشركات الأجنبية عن إنتاج معدات ,ومهمات مراكب الصيد من ماكينات التشغيل والدفع بسبب جائحة كورونا العالمية ,كما تسببت الأزمة فى تقليص حجم العمالة بالشركة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة إلى النصف ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس ويكمل قمنا بمد ساعات العمل ولم يشتكى العمال بل تحدوا الوقت للإنتهاء من تصنيعها وصرح أن "البورسعيدية" أول مرة تخوض تجربة صناعة مراكب الصيد بهذه الكفاءة ,وأنها حولت الشركة لعصرها الذهبى وننتظر أن تؤهلها مستقبليا لتبنى مشروعات من خارج مصر