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محمود مسلم

رئيس بيلاروسيا: قد نفرض الحجر الصحي للقادمين من الغرب لمواجهة كورونا

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أ ش أ
05:28 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

كشف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، عن احتمالية فرض إجراءات العزل والحجر الصحي على كل القادمين من الدول الغربية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  في البلاد.

وقال لوكاشينكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن بيلاروسيا ستنظر الأسبوع المقبل في احتمال فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على كل القادمين من الدول الغربية، وذلك في ظل انتشار موجة ثانية من هذا الوباء المستجد في كثير من مناطق العالم.

ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة البيلاروسية تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 76651 شخصا.

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