يحدث في بيلاروسيا.. الحكومة تعلن وفاة 29 بـ كورونا والرئيس ينفي

في واقعة تحمل من الغرابة الكثير، خرج الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليكذب الأرقام التي كانت أعلنت عنها الحكومة البيلاروسية عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع رسمي، إن بلاده لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا حتى الآن، داعيًا شعبه لأن يطمئن تمامًا، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

تصريحات لوكاشينكو تأتي متضاربة مع ما أعلنته الحكومة البيلاروسية سابقا، إذ أعلنت عن وفاة 29 شخص في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس البيلاروسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرئاسة: "الناس خائفون، لذا أقول لهم إننا لم نسجل أي وفيات بكورونا حتى الآن".

وأضاف: "لقد توفوا بسبب أمراض مزمنة أخرى، منها القصور القلبي، ومرض السكري".

ويبدو أن لوكاشينكو تجاهل أن أصحاب الأمراض المزمنة، هم في الأساس الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس البيلاروسي أعلن في وقت سابق، أنه لن يفرض إجراءات الحجر في البلاد، معللًا ذلك بأنه يعطي الأولوية للاقتصاد الهش.