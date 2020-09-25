6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم

انخفضت أسعار الذهب فى تعاملات نهاية اليوم الجمعة، في أسواق المال بقيمة 6 جنيهات تقريبا، حيث سجل الذهب عيار 24 حوالى 944 جنيها، مقابل 950 جنيها في تعاملات الصباح.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالى 826 جنيها، مقابل 831 جنيها في تعاملات صباح اليوم الجمعة، وجاء سعر الذهب عيار 18 حوالى 708 مقابل 712، تعملات الصباح، وسجل سعر الجنيه الذهب 6609 مقابل 6652 جنيها، فى تعاملات صباح اليوم الجمعة.

ويرجع صعود أسعار الذهب في السوق المحلي، إلى صعود المعدن بالبورصات العالمية، وأن سعر المعدن بالسوق المحلي، يتأثر بالسعر العالمي، خاصة أن من يقومون بشراء الذهب، يعتبرونه ملاذا آمنا خلال الفترة الحالية، وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق يؤثر على حركة البيع والشراء، "فكلما زاد السعر تراجعت نسبة الإقبال، ولا يشتري في ظل هذه الارتفاعات إلا المضطرون مثل حالات الخطوبة والزواج".