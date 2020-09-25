التفاصيل الكاملة في واقعة إلقاء طفل لشقيقته من البلكونة: "وقعت ميتة"

"البنت وقعت ميتة".. مقولة تلقتها سيدة ثلاثينية على هاتفها المحمول، خلال نزهة تسويقية بصحبة صديقتها، أصيبت الأم بحالة جنون، وعادت مسرعة إلى منزل صديقتها في حلوان، غير مصدقة لما حدث، بعدما أغلقت أبواب شقة صديقتها على طفليها "ياسين" 10 سنوات، وجنات 10 شهور، وهى لا تعرف أن طفلها حمل شقيقته لتهدئتها خلال بكائها، ودخل شرفة الشقة، ووقف يراقب منها موعد عودة والدته، فسقطت شقيقته على الأرض جثة هامدة.

رعشة جسده كانت تشير إلى حالة الرعب والخوف التى كان عليها الطفل "ياسين" ذي السنوات العشر، دموعه تنهمر وهو ينظر من شرفة المنزل على شقيقته جنات صاحبة الشهور العشرة، وهى جثة هامدة، بعدما وقعت من يديه أثناء اللعب معها في شرفة الشقة، وعندما شاهد والدته زاد خوفه، وقال بصوت مكتوم والدموع تنهمر من عينيه: "يا ماما كنت بلعب معاها ووقعت من إيدي".

مقولة الطفل التي ينفى معها إلقاءه لشقيقته، كررها أمام النيابة العامة، حيث أكد أنه لم يدفعها من الشباك، بل كانت تلعب معه، وهي من سقطت من الشباك دون أن يدفعها، كما استمعت النيابة أيضًا إلى والدة الطفلين، وقالت إنها كانت في زيارة لقريبة لها محل الواقعة، وإنها تركت طفليها بمفردهما واصطحبت صديقتها لتشتري بعض المستلزمات المنزلية.

ووجهت جهات التحقيق للأم تهمة الإهمال، لتركها الطفلين في الشقة بمفردهما.

وأوضح مصدر أن جهات التحقيق كلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثة، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، تفيد باستقباله جثة الطفلة جنات عصمت عبدالكريم، "عشرة أشهر" مصابة بكدمات وتورم في جسمها، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، توصلت التحريات لترك "دعاء. ف"، ربة منزل، ووالدة الطفلة في غرفة بصحبة شقيقها "ياسين. ع"، 10 سنوات، وتركتهما في المنزل وخرجت مع قريبتها لشراء بعض مستلزمات المنزل، وفي أثناء لهو الطفل مع شقيقته، ألقاها من مكان مرتفع "شباك"، ما أسفر عن وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط الأم، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرّت بصحتها، وأضافت أنَّ طفلها لم يقصد قتل شقيقته، حيث اعتادت تركهما بمفردهما لشراء بعض مستلزمات المنزل.

وتابعت الأم بأن يوم الواقعة تركتهما كالعادة وذهبت مع قريبتها لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت علمت من الجيران بسقوط رضيعتها من الشباك وتم نقلها إلى مستشفى حلوان العام، وعلى الفور أخذت طفلها وذهبت إلى المستشفى لتكتشف وفاتها، وبسؤال شقيقها عن سبب سقوطها من الشباك أخبرها بأنهما كانا يلعبان وسقطت أثناء اللعب.