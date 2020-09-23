شروط الالتحاق بـ"الدبلومة المهنية في الفسيولوجي" بـ"علوم حلوان"

طرحت كلية العلوم جامعة حلوان البرنامج الخاص "الدبلومة المهنية فى الفسيولوجي والتحاليل المعملية"، بنظام الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبوالدهب عميد الكلية، والذي يهدف إلى تعزيز العلوم الأساسية والتطبيقية لدى الطالب، حتى يتسني له تطوير مسيرته المهنية في التحاليل المعملية.

مدة الدراسة بالبرنامج فصلان دراسيان أساسيان وبحد أقصى 4 فصول دراسية

وتتكون مدة الدراسة في البرنامج من فصلين دراسيين أساسيين، وبحد أقصى 4 فصول دراسية أساسية، يفصل بينهما عطلة نصف العام، ويخصص لكل طالب أو مجموعة من الطلاب مرشدًا أكاديميًا لمساعدتهم على اختيار المواد مع تحديد الساعات التي سيسجلون فيها، ولمساعدتهم على حل المشكلات التي قد تواجههم أثناء الدراسة.

ويشترط للقبول بالبرنامج أن يكون الطالب حاصلًا على بكالوريوس في العلوم تخصص بيولوجي والزراعة تخصص بيوتكنولوجي، كيمياء حيوي والطب البيطري والصيدلة، أو أي درجة معادلة لهذه التخصصات معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم دراسة مجموعة من المقررات الدراسية الأساسية مثل فسيولوجي وعلم المناعة وعلم التقنية المجهرية وعلم الطفيليات والحشرات الطبية، ومجموعة من المقررات الاختيارية وهي: تحليل بالأجهزة وعلم البيولوجية الجزيئية وعلم بيولوجيا ودلالات الأورام، وعلم الكائنات الدقيقة وعلم زراعة الأنسجة وعلم السموم والمخدرات وفسيولوجيا الطفيليات.

وبنهاية البرنامج يكون الخريج قادرًا على معرفة وظائف مكونات الدم المختلفة، وتقدير نسبة الهيموجلوبين في الدم، وتحليل نتائج وظائف الكبد وإجراء أهم اختبارات وظائف الكلي، وعرض البيانات الفسيولوجية في شكل رسوم بيانية للإلمام بالأمراض المختلفة التي تصيب الإنسان، والإلمام بتعليمات الأمن والسلامة بالمختبرات والممارسات الجيدة لأدوات المعمل.

وطرحت كلية الآداب جامعة حلوان برنامج "جيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية Geomatics & GIS" بنظام الساعات المعتمدة، في إطار خطة الجامعة لتطوير مجالات وتخصصات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتزامنًا مع انطلاق مراحل تسجيل الرغبات وفق تنسيق العام الدراسي 2021 /2020.

ويهدف برنامج "جيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية" لتخريج إخصائيين متميزين في هذا المجال، يمتلكون القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وإتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، والمساحة التصويرية الجوية.