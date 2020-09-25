شرطة لندن: المشتبه في قتله شرطيا أطلق النار على نفسه وحالته حرجه

قالت كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن المشتبه في أنه قتل شرطيا بالرصاص، أطلق النار على نفسه فيما يبدو وحالته ما زالت حرجة.

وأضافت في بيان بثه التلفزيون "الدلائل الأولية تشير إلى أن المشتبه به أطلق النار على نفسه. لكن ذلك بالطبع لم يتأكد كحقيقة بعد"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت "الرجل لا يزال في حالة حرجة في المستشفى".

وكانت شرطة لندن أعلنت عن مقتل عنصر لها رميا بالرصاص داخل مركز "كرويدون" للشرطة جنوبي المدينة اليوم الجمعة.

وقالت ديك، "إنه حادث مروع حقا، لقي فيه أحد زملائنا مصرعه في أكثر الظروف مأساوية".

أعلنت شرطة لندن عن مقتل عنصر لها رميا بالرصاص في محطة لمترو الأنفاق، جنوبي المدينة اليوم الجمعة.

وأكدت الشرطة اعتقال الشخص منفذ الاعتداء المسلح، وهو كذلك مصاب بجروح ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، ويبدو أن إطلاق النار كان متبادلا بينه وبين الشرطة ما أدى إلى مقتل الشرطي متأثرا بجراحه، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

ونفت الشرطة أن تكون وحداتها استخدمت السلاح لاعتقال الجاني، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف أصيب هذا الشخص، وأنها في انتظار نتائج التحقيق الجارية حاليا.

وقالت كريسيدا ديك، رئيسة شرطة لندن، "إنه حادث مروع حقا، لقي فيه أحد زملائنا مصرعه في أكثر الظروف مأساوية".

يذكر أن ضاحية لندن التي وقع فيها الحادث، معروفة بانتشار الجريمة والمخدرات.

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تعازيه اليوم الجمعة لعائلة وأصدقاء ضابط الشرطة الذي لقى حتفه برصاص أحد المحتجزين في مدينة "كرويدون" الواقعة جنوب العاصمة "لندن".

وقال جونسون، في بيان له نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، "نحن مدينون بدين كبير لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحفاظ على سلامتنا".