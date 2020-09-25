عاجل.. اعتقال مشتبه به في حادث طعن قرب مقر "شارلي إيبدو" القديم

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال مشتبه به في تنفيذ عملية طعن بالسكين قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو، وطوق أمني مشدد في محيط مقر الصحيفة الذي شهد وقوع الهجوم في باريس، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24"، في نبأ عاجل.

أصيب عدد من الأشخاص في حادث طعن أمام المقر القديم لجريدة شارل إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس، وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بأن أربعة مصابين في هجوم باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة، وأن عناصر الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول المقر القديم للصحيفة.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن منفذ الهجوم كان مسلحا بساطور وغادر المكان بالمترو في شارع ريتشارد لونوار.

هذا ووصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى مكان الحادث، فيما عاد رئيس الوزراء جان كاستكس على وجه السرعة إلى العاصمة باريس لفتح خلية أزمات.