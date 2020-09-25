"علياء" ابنة خالد صالح احتفلت بزفافها "محجبة" وطاردتها الأضواء

احتفل الفنان الشاب أحمد خالد صالح، بعقد قران شقيقته "علياء"، منتصف أغسطس الماضي، في احتفال عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، بحضور خطيبة شقيقها هنادي مهنا ووالدها.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للعروس "علياء"، بصحبة زوجها، ولفتت الانظار إليها بسبب ظهورها بشكل محتشم، مرتدية الحجاب وبفستان زفاف فضفاض، وحجاب وبدون مكياج

وعلياء هي الابنة الصغرى للفنان الراحل خالد صالح، وكان هذا الظهور هو الثاني، لـ"علياء"، على ساحات السوشيال ميديا، حيث تداولت صورتها في أكتوبر 2019، خلال حفل تخرجها.

ونشر وقتها أحمد عبر إنستجرام صورة تجمعه بشقيقته، وعلق "من أسعد الأيام في حياتي.. تبارك الله"

الراحل خالد صالح لديه اثنين من الأبناء فقط، الأكبر هو أحمد خالد صالح، الذي دخل مجال التمثيل مؤخرا، وتألق في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، الذي عرض رمضان الماضي، وكانت تشاركة خطيبتة هنادي مهنا.

والابنة الثانية والصغرى هي علياء، التي تخرجت في الجامعة الألمانية العام الماضي، وفضلت الابتعاد عن الأضواء.

وكان الفنان أحمد خالد صالح، أحيا الذكرى السادسة لرحيل والده عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام".

ونشر أحمد صوره تجمعه بوالده، وعلق قائلا: "رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك ويغفر لك ويرحمك ويجمعنا بيك على خير.. اللهم أبدله بالإحسان إحسانا، وبالذنب عفوا وغفرانا، اللهم أره مكانه من جناتك، وأجمعه بالصالحين والأنبياء، وأجمعنا بهم على خير يا رب.. خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي، ويجمعنا بيك على خير يا حبيبي".