بعد إقرارها.. شروط المنح الدراسية في الجامعات الخاصة 2020
كتب:
أحمد أبوضيف
04:53 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
جامعة مصر ..إحدى الجامعات الخاصة
قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أمس، بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة.
و حدد المجلس، القواعد الخاصة بالقبول والتي تمثلت في الآتي :
ـ المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين.
ـ المنح للحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعى 2020-2021.
ـ نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من 1 إلى 5) منحة بكل كلية.
ـ الأولوية في المنح لأبناء ومنسوبى الشهداء ومصابى العمليات العسكرية. ـ المنح أيضا لأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الطبى(الجيش الأبيض).
ـ المنح لأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية.
ـ المنح لمرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة.
الأوراق المخصصة للتقدم للمنح:
ـ بحث اجتماعي بفيد بحالة الطالب الاجتماعية من إدراة الشؤون الاجتماعية التابع لها الطالب بمحل إقامته موثق بختم شعار الجمهورية.
ـ برينت من التأمينات الاجتماعية بدخل ولي الأمر أو مفردات راتب من العمل ـ شهادة الوفاة لوالد "الأيتام" وصورة بطاقة ولي الأمر والطالب وصور شهادة ميلاد الأشقاء والطالب.
ـ صورة طبق الأصل لشهادة الثانوية العامة.
ـ 3 صور شخصية للطالب.
ـ ستقدم الطالب بالجامعة المراد منها منحة.
ـ تعلن نتائج المنح بحد أقصى 15 أكتوبر المقبل.
ـ يشترط على الطالب الحاصل على منحة الاستمرار في التفوق خلال مراحل دراسته بالجامعة، وفي حال إخفاقه بتحقيق التفوق يتم سحب المنحة منه أو سداد مستحقات الدراسة كاملة.