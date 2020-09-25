 بعد إقرارها.. شروط المنح الدراسية في الجامعات الخاصة 2020

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أمس، بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة.

و حدد المجلس، القواعد الخاصة بالقبول والتي تمثلت في الآتي :

ـ المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين.

ـ المنح للحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعى 2020-2021.

ـ نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من 1 إلى 5) منحة بكل كلية.

ـ الأولوية في المنح لأبناء ومنسوبى الشهداء ومصابى العمليات العسكرية. ـ المنح أيضا لأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الطبى(الجيش الأبيض).

ـ المنح لأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

ـ المنح لمرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة.

الأوراق المخصصة للتقدم للمنح:

ـ بحث اجتماعي بفيد بحالة الطالب الاجتماعية من إدراة الشؤون الاجتماعية التابع لها الطالب بمحل إقامته موثق بختم شعار الجمهورية.

ـ برينت من التأمينات الاجتماعية بدخل ولي الأمر أو مفردات راتب من العمل ـ شهادة الوفاة لوالد "الأيتام" وصورة بطاقة ولي الأمر والطالب وصور شهادة ميلاد الأشقاء والطالب.

ـ صورة طبق الأصل لشهادة الثانوية العامة.

ـ 3 صور شخصية للطالب.

ـ ستقدم الطالب بالجامعة المراد منها منحة.

ـ تعلن نتائج المنح بحد أقصى 15 أكتوبر المقبل.

ـ يشترط على الطالب الحاصل على منحة الاستمرار في التفوق خلال مراحل دراسته بالجامعة، وفي حال إخفاقه بتحقيق التفوق يتم سحب المنحة منه أو سداد مستحقات الدراسة كاملة.