إقبال للتصالح في الدقهلية.. والمحافظ: أولوية أولى

واصلت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن الدقهلية أمس الجمعة، طلبات تصالح المواطنين في مخالفات البناء تنفيذا للكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2020 الذي أصدره الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للتشديد على وضع موضوع التصالح في مخالفات البناء أولوية أولى.

وتابع المهندس محمد البسيوني، رئيس حي شرق المنصورة أعمال تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بحضور هاني احمد نائب رئيس الحى والمهندس محمد حسين مدير التنظيم ومحمد أكرم مدير المركز التكنولوجي لاستلام طلبات التصالح وتحصيل الرسوم ونسبة 25% قيمة جدية التصالح على أن يستمر عمل تلك اللجنة في الفترة المسائية بالإضافة إلى أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية.

وتفقد المهندس محسن طه محمود رئيس مركز ومدينة الجمالية واللجان المختصة العمل بالمركز التكنولوجي وإقبال المواطنين على المركز لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة تكلفة التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين تيسيرا عليهم

وناشدت رئاسة مركز ومدينة شربين المواطنين بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي برئاسة لتقديم طلبات جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة للانتهاء خلال الشهر الجاري حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والإحالة للنيابة العسكرية.

وأكدت رئاسة المركز، على استمرار العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء مع أيام العطلة الأسبوعية وذلك تيسيراً على المواطنين

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن، مد فترة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر وحتى نهاية أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الجاري وفقا لقرار رئيس الوزراء بعد أن تلاحظ إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وقال مختار، في تصريح صحفي، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات في التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، و إفساح الوقت أمامهم للتعامل في هذا الملف، وذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.