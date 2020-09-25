زحام على المركز التكنولوجي بدسوق لتقديم طلبات التصالح.. وحملة لإزالة التعديات

شهد المركز التكنولوجي بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، زحاماً من الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز والمدينة، سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين خلال الفترة من الساعة الثامنة مساء للمكاتب الهندسية والمحامين بمدينة دسوق والوقف على سير العمل بطلبات التصالح الخاص بالمواطنين، مؤكدة على التيسيير على المواطنين وفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وترأست ماضي، حملة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة دسوق، العقيد سامح محى الدين ، حيث جرى إزالة مخالفة ترخيص والتعدى متر على خط التنظيم بالتعدى على خط التنظيم بلبشة مسلحة بطول المبنى بشارع وحد بحى الكشلة بدسوق بحضور نائب رئيس المدينة للإزلات والاشغالات ، السيد عبد الستار ، رئيس حى جنوب وليد فاروق وفريق العمل المعاون والإدارة الهندسية قسم المخالفات والمتابعة الميدانية .

وفي سياق آخر، تابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل على رفع كفاءة الإنارة العامة قيام قسم الكهرباء بالوحدة برئاسة رجب الراعى، أيمن غانم مسئولى قسم الكهرباء وفريق العمل المعاون لهم تحت اشراف مهندسة ترك عبد الفتاح، مهندسة الانارة باعمال الصيانة و تركيب كشافات استجابة لشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين بشارع المنسي بالمنشيه وشارع المدارس امام فرن الصنايع وشارع سلطان امام بوابة الاستاد الرياضي الرئيسية والمساكن امام المعهد الديني بنين وشارع خالد بن الوليد وجامع خديجة وشارع جامع عسكر بالكشله وشارع جده بعميره وامام وخلف مساكن الصفا البدوية الجديدة وحارة القليني وايضاً تم صيانة وانارة طريق بسيون على مدى اسبوع وقد تم عمل صيانة وانارة كل هذه الاعطال.