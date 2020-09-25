تشييع جنازة الملحن خليل مصطفى غدا ودفنه بمسقط رأسه في الزقازيق

قررت أسرة الملحن خليل مصطفى، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر، غدا، من مسقط رأسه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كان خليل قد رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشف الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، عن تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.

قال إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي يوم الاثنين الماضي، وخضع للإشراف الطبي مع الطبيب تامر النحاس.

وأضاف: أن الموسيقار الكبير خضع للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص في جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء.

ويعد خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات المهمة منها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للفنان عمرو دياب، ولا تسوى دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.