خليل مصطفى ملحن "شوقنا أكتر" في العناية المركزة: الحالة حرجة

يمر الملحن خليل مصطفى بحالة حرجة، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات، بعدما حُجز داخل غرفة العناية المركزة.

وكتب الشاعر فوزي إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: الملحن خليل مصطفى في حالة حرجة ومتأخرة في العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، أرجو من كل محبينه الدعاء له".

من ألحان خليل مصطفى، للفنان عمرو دياب "شوقنا"، و"خالصين"، و"كلميني"، و"السكة مش طويلة"، و"ليلة"، و"يا سمرة"، و"توبة"، و"عدت الايام".

ولحن خليل مصطفى، للفنان علي الحجار أغنيات "الليل ياناس"، و"يابت يا بيضا"، و"عنوان بيتنا"، ومن أغانيه مع مدحت صالح "أنا واد رسام"، و"لا تسوى دموع".

وخلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" عام 2017، قال الملحن خليل مصطفى، إنه لا يسعى للشهرة ولا يحب الظهور في الإعلام كثيراً، مضيفًا: "أنا منطوي قليلًا"، لافتًا إلى أنه عمل مع العديد من الفنانين المشهورين جدًا، ولكنه لم يُعرف بسبب انطوائيته.

وأضاف خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه دخل كلية التربية الموسيقية وكان "أحمد الحجار صديقه الأقرب له، وأراد شقيقه علي الحجار عمل ألبوم (اعذريني) فطلب منه تلحين أغنية (كان إحساس صحيح)، لتكون هذه الأغنية هي البداية"، موضحًا أن "عنوان بيتنا" من ضمن أوائل أعماله مع علي الحجار.

وكشف عن أن شاعرًا بورسعيديًا كتب مطلع هذه الأغنية على "منديل ورقي" وأعطاها لعلي الحجار مضيفًا: عرضت أغنية "السهرة تحلى" على مدحت صالح ولأن ألحانها كانت جديدة وقتها قال لي: "أنا هخدها ورزقي على الله".

وتابع: "عمرو دياب من الفنانين الذين يركزون بشدة في عمله، ولحنت له الكثير من أغنياته في بدايته"، لافتًا إلى أنه أعطى أغنية "شوقنا" لعمرو دياب بعد أن التقاه في "الأسانسير".