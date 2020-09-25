تامر حسين ينعى خليل مصطفى وينشر صورتهما معا: "فنان عظيم وإنسان محترم"

نعى الشاعر الغنائي تامر حسين، الملحن الراحل خليل مصطفى، عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك"، من خلال نشر صورة تجمعهما معلقا: "البقاء لله وفاة الملحن الكبير أستاذ خليل مصطفى، الله يرحمك ويغفرلك، كان فنان عظيم وإنسان محترم وسيرته جميلة".

توفى منذ قليل، الملحن الكبير خليل مصطفى، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، فى مستشفى المعادي العسكري.

كشف الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" لـ"الوطن"، تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.

قال إبراهيم أن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

أضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء"

يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الهامة منها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للفنان عمرو دياب، ولاتسوى دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.