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جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الملحن خليل مصطفى

كتب:

محمود الرفاعى
05:25 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
خليل مصطفى

خليل مصطفى

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 65 عامًا بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل قدم خلال مسيرته الفنية، عددًا كبيرًا من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي من بينها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد وخالصين وأهو ليل وعدى للفنان عمرو دياب، ولا تسوع دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.

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