فتح باب التسجيل بالجامعات الأهلية لطلاب الدور الثاني قريبا

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب قبول رغبات جديدة بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان وفروعها الثلاثة "، قريبا، بعد الانتهاء من تغيير تنسيق تغيير الرغبات في المرحلة الأولى، وذلك لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية، بشرط ألا يكون تقدم في المرحلة الأولى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، اكد أن الجامعات الأهلية، لن تقبل طلاب الدراسات العليا هذا العام، نظرًا لأنه عام الافتتاح، متوقعًا أن تقبل طلاب الدراسات العليا بدأ من العام المقبل.

وقال عبدالغفار، في تصريحات صحفية سابقة، إنه بدأ من العام المقبل، سيتم بدأ الدراسات العليا في بعض البرامج، التي يتوافر فيها الهيكل العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية، تسعى لأن تكون جامعات غير نمطية، وأن تقدم برامج متميزة، ضاربًا المثل بكلية الإعلام، التي تتناول أقسام الإعلام الجديد.

وأوضح عبدالغفار، أنه سيتم إنشاء أكاديمية الجلالة للعلوم، والتي سيتم الانتهاء منها خلال عامين، وستحتوي على كلية للدراسات العليا ومراكز للأبحاث مشيرًا أن الغرض منها ان يكون النموذج البحثي للطالب مواكب للنموذج التعليمي وأن يتعلم كيفية اجراء البحث العلمي ضاربًا المثل بجامعة زويل وجامعة النيل والتي تقوم على فكرة التعلم القائم على البحث العلمي.

الكردي والخولي وحيدر وسعد.. رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، قرارا بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة"، وتكليف كلا من الدكتور معوض الخولي قائما بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عصام الكردي، قائما بعمل رئيس جامعة العلمين، والدكتور أشرف سعد قائما بعمل رئيس جامعة الملك سلمان، والدكتور أشرف حيدر قائما بعمل رئيس جامعة الجلالة.