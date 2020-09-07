الكردي والخولي وحيدر وسعد رؤساء لـ الجامعات الأهلية الجديدة

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أصدر قرارا بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة".

وأشارت المصادر إلى تكليف كل من الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، قائما بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عصام الكردي، قائما بعمل رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور أشرف سعد قائما بعمل رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، والدكتور أشرف حيدر، قائما بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية.

"التعليم العالي": 35 ألف طالبا سجلوا باختبارات الجامعات الأهلية

أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجرى حاليا الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بـالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان"، لافتاً إلى أنه سيتم بعد غد الأربعاء، البدء في إجراء اختبارات القبول للمتقدمين ببرامج الكليات المختلفة، وذلك عن طريق الاختبارات أون لاين.

وأضاف شعيرة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن 35 ألف طالب وطالبة، تقدموا حتى الآن، للالتحاق بالكليات بالجامعات الثلاثة، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات الدولية، بشأن عمل تؤامة مع الجامعات الجديدة.

وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، باب التقدم والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة"، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف مساء اليوم.

ويأتي ذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم، بناء على كثرة الطلبات التي وردت إلينا.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة- الإنسانيات- اللغة الإنجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر، وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية، من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.