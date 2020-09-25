متخصص خدع بصرية يفضح الإخوان: فبركوا فيديوهات قديمة لأفراح كأنها مسيرات

قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني والمتخصص في الخدع البصرية، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، أعادوا نشر فيديوهات تعود لمظاهرات حدثت ما بين عامي 2011 و2016، ومنها ما وقع في النجوع والقرى، واستعان أعضاء الإرهابية بتلك الفيديوهات من أجل أغراض الجماعة في محاولاتهم الفاشلة في إثارة الفوضى وتخريب مصر، قائلًا: "فيه على اليوتيوب مئات الآلاف من الفيديوهات لحراك ثوري".

وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية له بالفقرة الإخبارية عبر فضائية "TEN"، أن الجماعة تستخدم فيديوهات مكررة بتعليق صوتي "مفبرك"، وتبث قنوات الجماعة الإرهابية تلك الفيديوهات كمظاهرات بشارع وتعيد بثها في شارع في محاولة خداع المشاهد، كما أن "الإخوان" تصور مسيرة 200 شخص وغيرت الصوت ليصبح هتاف ثوري لكن في منتصف الفيديو تظهر أصوات صراخ وقنابل مسيلة للدموع إلا أن الأشخاص يسيرون دون أي رد فعل وهذا أكبر دليل على أن الفيديو مفبرك.

وأشار إلى أن أحد الفيديوهات التي تم نشرها ظهر فيها كأشخاص يحتفلون بـ"عزال عروسة" ويدقون على الطبل، إلا أن الجماعة الإرهابية غيرت الصوت لتخدع الناس بأنها تظاهرات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك فيديو حقيقي لمسيرة مكون من 4 أشخاص يهتفون وخلفهم مجموعة أطفال تتعجب مما يحدث.

وتابع: "بقول للمشاهد أن أي فيديو ممكن يتعمل ببساطة وهناك عدة أنظمة حكمت المصريين والشعب مش بيخاف، ولو عايز ينزل بينزل طوفان، والشعب مش عايز ينزل علشان شايف بلده بتتبني، وإحنا بنتألم شوية في بعض الأزمات، ومكنش ناقصنا غير أنه يكون في نظام، وأي نظام هيتفرد طبعا هنتألم مع بعض في طريق أحسن وآمن".