روايات شهود عيان بشأن حريق مصنع في السادات: "رعب"

أكد شهود عيان، أن حريق مصنع الكيماويات في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، نشب منذ عدة ساعات، حيث سمع الأهالي دوي انفجارات من داخل المصنع، مما أثار الخوف والرعب بين المواطنين.

وأضاف شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنهم فوجئوا باشتعال النيران داخل المصنع، مؤكدين أن عددا كبيرا من سيارات الإطفاء متواجدة في محيط المصنع تحاول السيطرة على الحريق.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد علاء عويس مدير الحماية المدنية، دفعت بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع للكيماويات بمدينة السادات.

ولفتت المصادر لـ"الوطن"، إلى أن سيارات الإطفاء تحاول منع انتشار النيران بين المصانع الأخرى للحفاظ عليها، وأن الحريق نشب داخل مصنع للأحبار وبه براميل بها مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وتواصل الحماية المدنية محاولاتها للسيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.